В то время как большая часть мира пытается не допустить, чтобы новые вспышки коронавируса тормозили хрупкое восстановление после рецессии, экономика Китая снова набирает обороты и завершит год более влиятельной, чем когда-либо, сообщает CNN.

Вторая по величине экономика мира стала единственной, кто избежал рецессии в этом году, поскольку COVID-19 вызвал локдаун и нанес ущерб бизнесу. Согласно летним прогнозам Всемирного банка, ожидается, что в этом году ВВП Китая вырастет на 1,6%, а мировая экономика в целом сократится на 5,2%.

Китай добился относительно быстрого восстановления с помощью нескольких мер, включая строгую изоляцию и политику отслеживания населения, направленную на сдерживание вируса. Правительство также выделило сотни миллиардов долларов на крупные инфраструктурные проекты и предложило денежные стимулы для поддержания расходов населения. Польза была очевидна, поскольку туризм и расходы восстановились во время напряженного праздничного периода «золотой недели».

К концу года доля Китая в мировом ВВП, вероятно, вырастет примерно на 1,1 процентного пункта, согласно расчетам CNN Business с использованием данных Всемирного банка.

В целом ожидается, что к концу 2020 года экономика Китая будет стоить около 14,6 триллиона долларов, что примерно эквивалентно 17,5% мирового ВВП.