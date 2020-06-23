Китаю необходимо подготовиться к возможному отключению от платежных систем на основе доллара, заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. По его словам, речь идет не только о психологической подготовке, сообщает ТАСС.

Таким образом, уверен Синхай, можно будет минимизировать последствия от возможных антикитайских санкций со стороны США.

В первую очередь дело касается отказа Китая от переводов на основе доллара посредством Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, а также Системы межбанковских электронных клиринговых счетов CHIPS.

«Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически», — заявил Синхай.

Еще одним поводом отказаться от долларовых платежей он назвал возможное обесценивание американской валюты.

По словам зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР, девальвация доллара грозит Китаю потерями из-за того, что зарубежные инвестиции страны размещены преимущественно в нацвалюте США.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики рассказали, что эксперты Центрального банка КНР собираются скрестить юань с криптовалютой, а циркуляцию полученного «цифрового юаня» отвязать от банковской системы и поставить под полный контроль государства. Предполагается, что новая валюта может составить опасную конкуренцию доллару.