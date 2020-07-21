Посольство Китая в Великобритании выступило с осуждением решения властей Соединенного Королевства приостановить на неопределенный срок экстрадицию в Гонконг, назвав это нарушением международного права и норм, следует из заявления пресс-секретаря посольства.

Ранее глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что после консультаций с министром внутренних дел, который принимает решения по экстрадиции, министром юстиции и генпрокурором правительство Великобритании решило приостановить действие соглашения об экстрадиции — незамедлительно и на неопределенный срок. Рааб подчеркнул, что власти Британии не намерены восстанавливать действие этих договоренностей до тех пор, «пока не получат четкие и прочные гарантии того, что в отношении экстрадируемых из Британии граждан не будут допускаться злоупотребления с использованием закона о нацбезопасности».

«Британская сторона пошла еще дальше по неверному пути, игнорируя официальную позицию Китая…. Она еще раз нарушила международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и открыто вмешалась во внутренние дела Китая, пытаясь сорвать осуществление закона о национальной безопасности в Гонконге и подорвать процветание и стабильность города. Китайская сторона решительно осуждает и решительно выступает против этого», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

В нем также подчеркивается, что правительство Китая остается «неизменным в своей решимости осуществить закон о национальной безопасности для Гонконга, защитить национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также противостоять внешнему вмешательству».

«Китай будет решительно сопротивляться любому шагу, который вмешивается в его внутренние дела… Китай настоятельно призывает британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая, в любой форме. Великобритания встретиться с последствиями, если будет настаивать на том, чтобы идти по неверному пути», — подчеркнули в посольстве.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания четырех видов преступлений, совершаемых в Гонконге, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Закон вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга — это внутреннее дело Китая.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.