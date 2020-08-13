Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и «политический вирус», заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Помпео также заявил, что Китай для демократии представляет еще большую угрозу, чем Россия.

"Помпео, руководствуясь идеями холодной войны и собственными корыстными интересами, вновь и вновь безосновательно критикует Компартию Китая, а также внутреннюю и внешнюю политику КНР. Китай уже многократно выражал свою решительную позицию по этому поводу", — заявил Чжао Лицзянь.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что «Помпео, куда бы он ни поехал, всюду несет и распространяет «политический вирус» и дезинформацию».

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь, игнорирует и искажает факты», — сказал Чжао Лицзянь.

По словам дипломата, Помпео и ему подобные пытаются «привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице», однако международное сообщество крайне отчетливо это видит и не даст себя убедить, поэтому такие попытки успехом не увенчаются.