Китаю нужно модернизировать и наращивать свой военный потенциал для того, чтобы защищать себя от стратегических угроз со стороны США, заявил в среду глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«Я не в той позиции, чтобы подтверждать или опровергать, что Китай работает над наращиванием своего ядерного арсенала. Я хочу сказать, что между ядерным арсеналом США и Китая огромный разрыв. Мы думаем не только о том, что США наращивают свой ядерный потенциал, но и о том, что они развивают и разворачивают свои системы ПРО вблизи Китая и развивают вооружения в космосе… Они четко дали понять, что планируют разместить ракеты средней дальности наземного базирования на пороге Китая», — заявил Фу Цун на встрече с журналистами.

Дипломат подчеркнул, что все это представляет стратегическую угрозу для безопасности Китая, поэтому это не странно, что Китай нуждается в улучшении своего военного потенциала, но будет поддерживать его на минимально необходимом уровне, а также не изменит свою политику неприменения военный силы.

«Но это не означает, что Китай не должен модернизировать свои ядерные боеголовки или свои военные системы, конечно, мы должны, потому что нам нужно защищать свою безопасность», — подчеркнул Фу Цун.

По его словам, если США переживают из-за того, что Китай в будущем может нарастить свой ядерный арсенал, то они должны сначала разобраться с настоящим.

«Они должны продлить Договор о сокращении наступательных вооружений, и на его основе мы можем провести открытый диалог. Но мы очень обеспокоены активностью США по наращиванию своего ядерного арсенала», — добавил Фу Цун.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.