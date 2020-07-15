Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл заявил, что Вашингтон не исключает возможности введения новых санкций в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море.

«Что касается вопроса Южно-Китайского моря, то Китай продолжит защищать свою безопасность, суверенитет, законные права и интересы, а также наше дружественное сотрудничество с региональными странами», — заявила дипломат.

По ее словам, «Китай надеется, что США не пойдут дальше по неверному пути, а будут действовать как ответственная крупная страна».

«Мы не боимся санкций», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.