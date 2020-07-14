Посольство КНР в США назвало «совершенно неоправданными» заявления США об угрозах со стороны Китая в Южно-Китайском море, говорится в заявлении представителя дипмиссии на ее сайте.

Ранее США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз.

«Государственный департамент СЩА 13 июля 2020 года выпустил заявление, которое игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН ради мира и стабильности в Южно-Китайском море, намеренно искажает факты и международное право, включая Конвенцию ООН по морскому праву, раздувает ситуацию в регионе и пытается посеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами. Эти обвинения совершенно неоправданы. Китайская сторона решительно против», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты, не будучи напрямую вовлеченными в споры, постоянно «вмешивались в это дело».

«Позиция Китая по Южно-Китайскому морю всегда была последовательной и четкой. Решительно охраняя свой территориальный суверенитет и права и интересы в области судоходства, Китай был привержен разрешению споров путем переговоров и консультаций с непосредственно причастными странами, работая с расхождениями через регламенты и механизмы и достигая обоюдно выгодного результата через взаимовыгодное сотрудничество», — сказано в документе.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.