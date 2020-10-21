Китай настигла новая экологическая проблема — страна должна перерабатывать 26 миллионов тонн выброшенной одежды ежегодно. Однако это экономически невыгодно, пишет Bloomberg.

Китай производит более пяти миллиардов футболок в год, миллионы тонн одежды выбрасываются каждый день. Большая часть — это массовое производство, дешевая и недолговечная одежда. На долю индустрии моды приходится около 10 процентов мировых выбросов углекислого газа, это больше, чем от всех авиа— и морских перевозок вместе взятых.

По оценкам экспертов, повторное использование килограмма одежды экономит шесть тысяч литров воды и 0,3 килограмма химических удобрений. Однако проблема Китая заключается в том, что переработка одежды невыгодна, а ношеная одежда непопулярна даже в относительно бедных регионах.

Подавляющее большинство вещей выбрасывается в мусорные баки, усугубляя экологическую проблему. Большинство из 654 гигантских мусорных свалок Китая заполняются с опережением графика. Самая большая свалка страны имеет размеры 100 футбольных полей, она заполнилась на 25 лет раньше, чем планировалось. В 2018 году Китай сбросил в свои прибрежные воды более 200 миллионов кубических метров отходов.

Ранее стало известно, что популярный масс-маркетовый магазин и производитель одежды H&M нашел способ сделать старую одежду новой. Шведская компания представила машину по переработке текстиля, которая получила название Loop.