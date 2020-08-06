Китай и Иран не представят свои национальные экспозиции на военно-техническом форуме «Армия-2020», сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Ранее начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров сообщал, что семь стран — Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран — планируют формировать национальные экспозиции на форуме.

«Пять стран (Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции, на которых наши иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в форуме планируют поучаствовать представители 72 государств. Кроме того, раньше высокие делегации планировали прислать 11 стран — Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия. Сейчас состав поменялся, отменили своих делегатов Греция, Индия, Китай и Шри-Ланка, добавились Вьетнам, Руанда и Ливан.