Китай готов принять необходимые контрмеры в ответ на действия США, связанные с попытками Вашингтона воспрепятствовать принятию Пекином законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.

«Касательно законопроекта о нацбезопасности в Гонконге, китайская сторона уже многократно разъясняла свою твердую позицию, этот вопрос – исключительно внутреннее дело Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться. Решимость правительства Китая защищать интересы государственного суверенитета, развития и безопасности непоколебима», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что «решимость Китая противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга также неизменна».

Дипломат добавил, что попытки запугать Китай не сработают. «Планы США помешать принятию Китаем законопроекта о нацбезопасности в Гонконге путем так называемых санкций успехом не увенчаются», — указал Чжао Лицзянь.

Он отметил, что «Китай в отношении этих ошибочных действий США готов предпринять необходимые контрмеры и решительно защищать свои государственные интересы».