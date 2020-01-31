Китаец пришел на передачу «Поле чудес» на Первом канале, привез блюда китайской кухни и подарил песню о дружбе с Россией. Запись выпуска от 31 января доступна на сайте телеканала.

Ведущий передачи Леонид Якубович отметил, что рад приезду участника. Якубович добавил, что был несколько раз в Китае и его потрясла сычуаньская кухня. «Подарок к случаю!» — воскликнул гость, после чего внесли блюда китайской кухни. Гость передачи рассказал, что по профессии он — финансист и переводчик, а также то, что приехал в Россию со своей большой семьей. Он подошел к матери, жене и ребенку в зрительном зале и вручил им цветы.

Сын участника спел детскую песню «про елочку», а затем китайский гость заявил, что у него есть музыкальный подарок в честь 10-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. На сцену вышел дуэт и исполнил песню о дружбе Китая с Россией. «Наш добрый восточный, надежный сосед», — пропела девушка в традиционной китайской одежде, рядом с ней в дуэте песню исполнял мужчина в вышитой рубахе.

Мужчина поздравил на китайском языке зрителей с Новым годом и пожелал счастья и здоровья. Также он научил ведущего фразе «Я тебя люблю» на китайском языке.

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