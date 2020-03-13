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В соцсетях Facebook и Twitter активно распространяются ложные сообщения от имени ученых Стэнфордского университета о том, как можно предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает портал Mother Jones.

По данным издания, в рекомендациях предлагается пройти простой тест на коронавирус, задержав дыхание на 10 секунд и утверждается, что, если дискомфорта нет, то нет и заражения.

Также авторы рекомендаций предлагают постоянно пить воду, чтобы «смывать вирус» в желудок, где его «сожжет желудочная кислота». Кроме того утверждается, что новый вирус погибает на солнце.

Врач скорой помощи Лорен Раух, имеющая специализацию в эпидемиологии, прокомментировала изданию эти рекомендации, назвав их лживыми. А в Стэнфордском университете опровергли свою причастность к распространяемому в соцсетях сообщению.

Как писал «Рамблер», коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года и к марту 2020 охватил все континенты, кроме Антарктиды. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 134 тысяч человек. Жертвами вируса стали 4 984 человека.

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