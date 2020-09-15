Виды и применение кислородных рукавов

Кислородные рукава изготавливаются из смеси резины и кордовой нити. Получили применение в промышленности и бытовой области. Главное назначение – транспортировка природного газа, кислорода, других газов и жидкого топлива.

Смесь, из которой изготавливаются кислородные рукава, представленные в ассортименте на https://www.hrti.com.ua/napornie-rukava/rukava-kislorod.html, защищает их от влияния внешних негативных факторов, продлевает срок эксплуатации и повышает безопасность в процессе эксплуатации.

Подача газов и жидкого топлива по кислородным шлангам происходит бесперебойно и позволяет наладить рабочий процесс на промышленных объектах или в бытовых условиях. Выдерживают высокое давление до 20-ти атмосфер. Имеют стойкость к высоким температурам и открытому огню.

Область эксплуатации

Кислородные рукава обеспечивают транзит газов с одного объекта на другой. Также эксплуатируются при проведении сварочных работ. В таком случае газы транспортируются от основной магистральной станции на объект, где проводится сварка.

Получили широкое применение в отрасли медицины при изготовлении специальных костюмов, включая лабораторные. Используются для бесперебойного транзита кислорода в дыхательные маски.

При выборе стоит обращать внимание на материал изготовления шлангов. Недобросовестные производители могут намеренно удешевлять производство и добавлять в состав резины примеси. В таком случае шланги не смогут выдерживать высокое давление и будут трескаться при воздействии низких температур окружающей среды.

Типы и характеристики

Кислородные шланги делятся на несколько типов, имеющих разные технические особенности.

Они включают:

шланги для транспортировки ацетилена, пропана и бутана. Давление, при котором происходит транзит указанных газов, не должно быть больше 0,63 Мпа;

для подачи кислорода. Рекомендуемое давление не превышает 2 Мпа;

для безопасного транзита бензина, керосина и другого жидкого топлива, используемого для заправки транспорта и специальной техники. Давление не должно превышать показатели нормы в 0,63 Мпа.

Качественные кислородные рукава не теряют первоначальных технических характеристик при воздействии температуры до – 40 °C. Также шланги должны отличаться пластичностью и гибкостью, не иметь на поверхности трещин или отслоений. При сгибе кислородный рукав не должен уменьшать свой диаметр более чем на 10%. В таком случае он позволит гарантировать бесперебойную подачу газов и топлива жидкого типа.