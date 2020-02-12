Журналист Дмитрий Киселев заступился за ведущую программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка», которая не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат. Он считает этот инцидент преувеличенным.

«Это ошибки молодости, никакой катастрофы в этом нет. Куда важнее отношение к ошибке», — цитирует Кисилева «Федеральное агентство новостей».

Телеведущий подчеркнул, что девушка не разобралась в теме, о которой говорила в записи. По его словам, речь шла не о размере льгот, а об их индексации.

Ранее в сети появилось видео, на котором ведущая Александра Новикова расхохоталась когда рассказывала о пособиях федеральным льготникам, напоминает «Национальная служба новостей». Руководители ВГТРК «Камчатка» провели с ней беседу. Решение по поводу каких-либо мер в отношении сотрудницы пока не принято, пишет Nation News.

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