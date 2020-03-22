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Журналист Дмитрий Киселев считает необходимым введение в России армейского патрулирования для обеспечения жесткого карантина с целью борьбы с распространением коронавируса, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье источник РИА Новости в российском правительстве сообщил, что власти склоняются к введению жесткого карантина в стране и принятию решительных мер по наращиванию тестирования для выявления заболевших и тех, кто с ними контактировал.

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. Армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж Армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жареного петуха, пока он нам клюнет… Может, и клюнул уже, а у нас чувствительность другая?» — написал Киселев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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