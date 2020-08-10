Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в соцсетях заявил, что пример украинского Майдана помешал белорусской оппозиции привлечь людей на свою сторону, одновременно подтолкнув Александра Лукашенко к жестким действиям в отношении протестующих.

«В этом контексте «революционеры» воспринимаются внутри страны преимущественно как разрушители. Разрушение Украины как пример пугает больше всего остального, а картинок протестов по миру мы уже насмотрелись столько, что не удивить уже ничем…», — написал он.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя видео с жёстким задержанием сотрудниками минского ОМОНа протестующих, заявила, что оно свидетельствует о поддержке силовиками президента Белоруссии Александра Лукашенко.