Российский эстрадный певец Филипп Киркоров возмутился, узнав, что представители ВДВ адресуют ему угрозы за роль десантника, и упрекнул их в отсутствии чувства юмора. Об этом 17 июня исполнитель рассказал телеканалу «360».

«Я в данной ситуации артист, которого пригласили на работу. Я исполнил свою работу. Кто-то играет убийц, кто-то — милиционеров. Я актер. Я исполнял свою роль. Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — заявил Киркоров.

Певец подчеркнул, что все претензии недовольные могут направить режиссерам и организаторам видеоролика, и те удалят его, если посчитают нужным. Он добавил, что «только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление».

Киркоров отметил, что не слышал никаких угроз в свой адрес, потому что занят семьей и по-прежнему находится на самоизоляции.

Ролик для юмористического шоу с участием Киркорова появился в сети 16 июня. На видео певец предстал в образе десантника, надев тельняшку и голубой берет. По сценарию, он изображал артиста, которому доверили сыграть роль экс-военнослужащего ВДВ. Ролик содержит многочисленные намеки на якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию героя.

После публикации на Киркорова ополчились экс-командир ВДВ и член Совета Федерации Франц Клинцевич. Они заявили, что певцу лучше извиниться, иначе его не поймут десантники. Замруководителя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев обвинил Киркорова в святотатстве и пригрозил ему «врезать» при встрече, напоминает «Федеральное агентство новостей». При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, наоборот, заступился за артиста, посчитав, что в опубликованном ролике нет ничего оскорбительного.

Как пишет «Москва 24», режиссер скандального видео Марюс Вайсберг не понял претензий и подчеркнул, что к ВДВ шутка не имеет отношения. Он отметил, что «ничего обидного в этом видео не предполагалось. Если над кем-то Филипп и смеялся, то только над собой. Там же прослеживается и самоирония сценаристов».