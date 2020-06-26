Режиссер Кирилл Серебренников, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший ее генпродюсер Алексей Малобродский признаны виновными в мошенническом хищении в особо крупном размере в составе организованной группы.

Это уже прозвучало в установочной части приговора, который оглашает сейчас Мещанский суд, передает корреспондент «» из зала суда.

А это означает, что приговор будет обвинительным. Его текст достаточно объемный, полное оглашение займет несколько часов. Судья даже разрешила всем сесть. Наказания подсудимым будут объявлены в последнюю очередь.