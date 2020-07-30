Слышали новость?Кирилл Вышинский о переговорах по Донбассу, «бойцах ЧВК», деле Сафронова18:04

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Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА «Россия Сегодня», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РоссииПервый президент Украины Леонид Кравчук возглавит контактную группу по Донбассу. Задержанных под Минском россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Эти темы в подкасте «Слышали новость?».

Своим мнением поделился исполнительный директор МИА «Россия Сегодня», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России Кирилл Вышинский.

— Появление Кравчука не вызовет прорыва в минских переговорах по Донбассу. У Кравчука прозвище «хитрый лис». Этим все сказано.

— Киев не самостоятелен в принятии решений. Он только оформляет процесс.

— Россия и Белоруссия — члены союзного государства. Выдача задержанных граждан РФ Украине будет расценена как недружественный шаг. Я не уверен, что Минск готов пойти на такой шаг.

— Сама фабула, которую дают спецслужбы Белоруссии, у меня вызывает скепсис.