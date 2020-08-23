Россия победила коронавирус по количеству спасённых жизней, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что российская медицина превзошла зарубежную в вопросе спасения жизней.

«В этой, надеюсь, завершающейся эпидемии коронавируса Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — рассказал Кириенко в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Он также заметил, что российская медицина с достоинством справилась с тем вызовом, который дала пандемия новой коронавирусной инфекции.

«Была господствующая точка зрения в мире, и у нас в стране о том, что «разве у нас медицина? В Европе медицина, в Америке медицина». Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше», — приводит слова Кириенко ТАСС.

Политик уточнил, что для него критерием оценки являются жизни людей.

Общественная служба новостей ранее сообщала, что количество заражений в мире превысило 23 миллиона. При этом свыше 800 тысяч человек умерли — из них, по данным Университета Джона Хопкинса, 16 310 человек из России, что составляет около 0,02% от общего числа летальных исходов на планете.

Сообщение Кириенко заявил о победе России над коронавирусом появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».