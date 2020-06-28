Известная в Киргизии певица Асель Кадырбекова попала в реанимацию после аварии в Бишкеке.

Автомобиль Toyota Camry столкнулся с машиной охранного агентства, сообщает Sputnik Кыргызстан. Авария произошла в пятницу, 26 июня.

В настоящее время 29-летняя певица находится в коме, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. У Асель поврежден головной мозг сломаны шейные позвонки и ключица. Когда певица выйдет из комы, ей должны провести операцию.

Кадырбекова является женой известного певца Нарлана Насипа. В ее Instagram два миллиона подписчиков, так что Асель также занимается развитием блога.