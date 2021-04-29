Когда речь идет о комфорте и удобствах, каждый назовет в этот список обязательное наличие теплой или горячей воды. Без этого момента комфорт будет никаким. И привести себя в порядок надо, и в крайнем случае, что-то мелкое руками постирать, и кушать приготовить: доширак и чай заварить — везде нужен кипяток! Самым полезным инновационным прибором для улучшения бытовых нужд до сих пор является термопот. Если вы до сих пор не знаете что это такое и для чего он нужен в обиходе, это статья станет полезной для вас. Сегодня мы расскажем как использовать термопот для кухни, на что обращать внимание при выборе и где приобрести такой кипятильник.

Большой кипятильник: применение, характеристики, преимущества

Чтобы в двух фразах объяснить что такое термопот, сразу приводим вам в пример два полезных прибора в доме — электро чайник и термос. Первый прибор эффективно и быстро нагревает воду, а второй характеризуется способностью длительного сохранения горячей воды. Современный дуэт эти двух приборов представлен в виде термопота — он и нагревает, и способен поддерживать заданную температуру длительное время. Иной раз термопот способен заменить даже промышленную кофеварку за счет большого объема, когда кофе заваривают прямо в термопоте.

Сегодня модели термопотов представлены различным объемом и функциональностью. Различают агрегаты большой вместительностью до 70 литров и выше, а есть малолитражные в 5 и 10 литров.

В зависимости от специфики работы и подключения различают:

стационарные кипятильники, требуют подключения к водопроводу. Используются на больших предприятиях, цехах и кухнях.

бытовые кипятильники,

чаераздатчики — есть возможность заваривать горячительные напитки с возможностью самообслуживания. Часто используются для проведения различных конференций, семинаров на линии раздачи еды и напитков.

Главным преимуществом термопота является быстрый нагрев воды и длительное поддержание до температуры 80-90 градусов.

Вторым, что немаловажно, это экономия электроэнергии. Поскольку прибор после закипания воды переходит в режим ожидания и практически не потребляет электрическую энергию.

Третье, вода не теряет вкусовых и полезных свойств. Когда одну и ту же жидкость постоянно доводят до кипения, она с каждым разом теряет свои полезные свойства и наоборот накапливает различные продукты распада, если таковы имелись в составе изначально. Как результат, на стенках чашки вы видите неприятный налет, а в воде белый осадок.

Последним пунктом будет возможность нагреть и поддерживать как в термосе большой запас горячей воды. Это важная вещь в хозяйстве, в быту и на кухне. В последнее время такие приборы чаще всего стали появляться в кейтеринге и столовых, и являются самым востребованным прибором линии раздачи еды.

Как выбрать термопот для дома

Мы подобрали для вас экспертные советы как максимально эффективно приобрести термопот без переплат домой:

Из какого материала выполнен корпус. Самые доступные модели сделаны из прочного пластика, но также есть более дорогие модели из стекла и нержавеющей стали. Мы рекомендуем делать акцент на приборы из нержавеющей стали. Только в этом случае можно быть уверенным, что прибор выдержит интенсивную нагрузку и сама жидкость не будет отдавать посторонними неприятными запахами и вкусами. Какой нужен вам объем резервуара? Если рассматриваете вариант купить электрокипятильник только для бытового использования, то остановите свой выбор на 4-5 литрах. Этого вполне хороший объем запаса горячей воды. Когда речь идет об обеспечении столовых или офиса, тогда выбирайте резервуар от 10 и выше. Возможность регулировать температуру нагрева. Помпа. Современные модели термопотов предлагают три варианта подачи воды из резервуара: с помощью нажатия кнопки сверху прибора, механическим путем давления на помпу, нажатие нижней помпы под водораздатчиком. Фильтр. Это важный момент для обеспечения лучший вкусовых качеств напитков. Дополнительные функции. К таким можно отнести таймер, звуковой сигнал, ЖК дисплей и т.д.

Чем большими возможностями и функциями обладает прибор, тем высшую стоимость он имеет. И знаете, чаще всего эти плюсы совершенно не нужны. Не стоит из самоката делать самолет.

Стоимость термопотов в Украине

Термопот является важным девайсом, когда речь идет о комфорте и уюте. Перед тем как заказать термопот лучше изучите предложение рынка, акцент выбора делайте на важных технических характеристиках прибора, чем на дополнительных возможностях. Рекомендованная стоимость на рынке качественных термопотов колеблется от 2500 до 4000 гривен. Чем большим резервуаром обладает прибор, тем выше его стоимость, а не наоборот!