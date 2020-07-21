Кипр получит более 2,7 миллиарда евро из многолетнего бюджета Евросоюза и из фонда восстановления экономики, сообщил президент Кипра Никос Анастасиадис.

«Я выражаю свое полное удовлетворение, потому что после многих дней и интенсивных переговоров Кипр достиг экономических целей, которые он поставил в связи с многолетним планом и планом восстановления Европейского Союза. Более конкретно — после достижения соглашения Кипр сможет получить более 2,7 миллиарда евро. Сумма в размере 1,451 миллиарда евро пойдет из многолетнего финансового плана на 2021–2027 годы, а остальная часть — из фонда восстановления, направленного на устранение последствий пандемии и содействие развитию кипрской экономики», — написал Анастасиадис на своей странице в Facebook.

По его словам, подробно о распределении средств в ближайшие дни расскажет министр финансов.