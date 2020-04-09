Российская кинологическая федерация опровергла слухи о массовых обращениях в московские приюты с просьбой забрать их животных как потенциальных разносчиков коронавируса. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем «Известиям».

7 апреля появилась информация о том, что россияне начали массово отказываться от своих животных и в первую очередь собак, считая их потенциальными переносчиками коронавируса. Утверждалось, что в приюты для домашних животных поступают десятки звонков в день, а когда владельцам питомцев отказывают из-за карантина, они бросают псов прямо на улице.

«На протяжении нескольких лет мы плотно взаимодействуем с фондами, волонтерскими организациями и самими приютами. Если бы действительно появилась информация о массовых отказах от собак, к нам бы обратились за рекомендациями и помощью. Сегодня сразу после появления информации в СМИ мы переговорили с четырьмя приютами, городскими и частными. На сегодняшний день никто не сталкивался с отказами от животных из-за коронавируса», — рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Федерация проверила информацию среди волонтеров городских приютов «Щербинка», «Бирюлево», «Красная сосна», а также фонда «Вирта» и проекта «Надо брать». В приютах сообщили, что подопечные собаки продолжают разъезжаться по домам, несмотря на неблагоприятную ситуацию, которая сейчас сложилась в России и мире.

«Сейчас забирают даже проблемных собак. Люди приходили и присматривались к ним в течение нескольких месяцев, ждали отпусков, чтобы у них было свободное время на социализацию и адаптацию собак. Узнав об условиях самоизоляции, люди приняли решение забрать животных», — сказал Голубев.

Президент РКФ заявил, что в настоящее время не существует доказательств того, что собаки или кошки могут быть источником коронавирусной инфекции для человека или для других животных.

«История про зараженную собаку в Гонконге также оказалась слухами. Во-первых, проба на COVID-19 оказалась отрицательной, а во-вторых, собаке было 17 лет, так что умерла она, скорее всего, по естественным причинам», — заключил эксперт.

В свою очередь врач Тимур Пестерев 8 апреля дал рекомендации о том, как не заразить домашнего питомца коронавирусом и что делать, если у животного возникнут симптомы заболевания.

По его словам, в мире уже были два документально подтвержденных случая заражения коронавирусом кошки на Тайване и тигрицы в США. Пестерев считает, что при подтвержденном диагнозе у человека ему не следует контактировать с животным, а при возникновении симптомов COVID-19 у животного его лучше изолировать.

По состоянию на 9 апреля в России зафиксирован 10 131 случай заражения коронавирусом, всего от инфекции умерли 76 человек, а вылечились ― 698.

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