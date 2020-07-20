Лидер КНДР Ким Чен Ын подверг жесткой критике штаб строительства новой Пхеньянской общегородской больницы и потребовал уволить всех виновных, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын руководил на месте строительством больницы и «высоко оценил трудовые подвиги строителей», но сделал строгие замечания за «серьезные недостатки, выявленные в хозяйственно-организаторской работе, связанной со строительством».

В частности, северокорейский лидер «жестко раскритиковал постоянный объединенный строительный штаб за то, что он до сих пор даже не составил должным образом бюджет строительства и как попало ведет хозяйственно-организаторскую работу».

«Постоянный объединенный стройштаб политически сошел с рельсов в работе по снабжению оборудованием и материалами вразрез с намерением партии, выступившей с инициативой строительства общей больницы и задумавшей это строительство ради нашего народа», — приводит агентство замечания Ким Чен Ына. По его словам, это может запятнать имидж Трудовой партии Кореи.

Как отмечает ЦТАК, высший руководитель КНДР дал указание соответствующим отделам ЦК партии «всесторонне ознакомиться с положением работы постоянного объединенного строительного штаба Пхеньянской общегородской больницы, а затем заменить всех виновных работников».

В марте этого года Ким Чен Ын принял участие в церемонии начала строительства этого крупного госпиталя, которое должно завершиться к 10 октября, когда будет отмечаться 75-я годовщина партии.