Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Сообщается, что Ким Чен Ын в четверг принял участие в расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР.

«Уважаемый высший руководитель конкретно анализировал шестимесячную государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу и сказал, что, несмотря на мировой кризис в области здравоохранения, мы стопроцентно преграждаем злокачественному вирусу проникновение на нашу территорию и поддерживаем стабильную противоэпидемическую ситуацию», — говорится в сообщении ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын отметил, что это является гордым достижением, «достигнутым благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии».

По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.