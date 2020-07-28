Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что силы военного и стратегического сдерживания КНДР как страны, обладающей ядерным оружием, навсегда обеспечат ей мирное существование и национальную безопасность, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын сделал это заявление в своей поздравительной речи на 6-м Общереспубликанском слете ветеранов, состоявшемся в понедельник в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны 1950-53 годов.

«Чтобы не дать еще раз испытать мучения и боль войны 1950-х годов, мы должны были получить абсолютную силу, способную сдержать и предотвратить войну как таковую. Поэтому там, где другие бы уже 100 раз упали и сдались, мы, преодолевая трудности, выносливо терпя всевозможные угрозы и провокации, шли путем саморазвития в качестве ядерной державы. Теперь мы стали страной, которая может надежно и устойчиво защититься от активных провокаций враждебных сил противников-империалистов в любой их форме и от запугивания военной угрозой. Война – это вооруженный конфликт с тем, на кого смотрят сверху вниз. Теперь никто не сможет недооценивать нас. А если станет – ему придется заплатить за это соответствующую цену», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

По словам лидера КНДР, ожесточенная борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и «давление со стороны империалистов» только возросло. Чтобы защитить страну от внешних угроз, КНДР никогда не перестанет «оттачивать самый мощный национальный оборонный потенциал», с которым силы других стран не смогут сравниться, отметил он.

«Благодаря нашим надежным и эффективным силам сдерживания, на этой земле больше не будет войны, и наша национальная безопасность и будущее будут твердо гарантированы навсегда», — заявил Ким Чен Ын.

Первый слет ветеранов войны КНДР провела в 1993 году, на 40-летие окончания войны. Четыре других состоялись в 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Последний раз Ким Чен Ын выступал на этом мероприятии с речью в 2015 году.

Как отметили южнокорейские СМИ, в этом году мероприятие, скорее, направлено на укрепление внутреннего единства перед экономическими последствиями пандемии коронавируса и санкций.

ЦТАК также сообщил, что в центре Пхеньяна в честь годовщины окончания войны был устроен фейерверк, и многие люди пришли посмотреть на него.

Корейская война закончилась лишь подписанием 27 июля 1953 года соглашения о перемирии КНДР с воевавшими под флагом ООН войсками США, что технически оставило Южную и Северную Корею в состоянии войны.