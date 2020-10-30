Певец и актер Вахтанг Кикабидзе спел песню на русском языке на митинге в Тбилиси, чтобы продемонстрировать красоту Грузии. Об этом, как сообщает «Взгляд», он заявил сам.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Кикабидзе возглавил список партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на парламентских выборах. Вчера на площади Свободы в Тбилиси состоялся митинг ее сторонников. Кикабидзе открыл его песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.

Некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали его за это. Одни назвали артиста совсем сумасшедшим, другие задались вопросом, почему тот не спел «Катюшу» или «День Победы», и напомнили ему, что он находился не на Красной Площади. Другие пошутили, что теперь площади Свободы стоит вернуть советское название площадь Ленина.

Тем временем журналисты спросили самого Кикабидзе, почему он спел именно «Тбилисо». Тот ответил, что тем самым хотел, чтобы все узнали, какая Грузия красивая страна.

«Тбилисо» была сочинена композитором Ревазом Лагидзе и поэтом Петром Грузинским для фильма о 1500-летии Тбилиси, который вышел в 1959 году. Песня приобрела популярность в Советском Союзе в 1974 году после выхода граммофонной пластинки с композициями вокально-инструментального ансамбля «Орэра».

В сентябре Кикабидзе заявил, что в свое время отказался от российского ордена Дружбы, потому что уважает себя, не желает предавать Грузию и хочет без стыда смотреть в глаза внукам.