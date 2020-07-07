Киевсовет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические преследования бывшего главы государства Петра Порошенко, волонтеров и активистов, передает во вторник пресс-служба партии бывшего украинского лидера «Европейская солидарность».

«На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих и активистов евромайдана. Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером по уголовным делам, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета», — говорится в сообщении.

Ранее был возбужден ряд уголовных дел, к которых фигурирует Порошенко. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, возбудил ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре завела она сама. Порошенко стал подозреваемым по одному из уголовных дел. По его словам, всего на Украине в отношении него возбуждены 24 дела.