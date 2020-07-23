Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо». Как сообщает пресс-служба киевлян, контракт с 74-летним специалистом рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на год.

Он займет место отправленного в отставку Алексея Михайличенко, с которым киевляне заняли второе место в Украинской Премьер-лиге (УПЛ).

«Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского «Динамо», он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу», — заявил президент «Динамо» Игорь Суркис.

Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер». После этого он непродолжительное время работал в питерском «Зените».

View this post on Instagram ⚡️ Мірча Луческу – головний тренер ФК «Динамо» Київ Новим головним тренером футбольного клубу «Динамо» призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу! A post shared by FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) on Jul 23, 2020 at 5:03am PDT

«Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать», — заявил наставник.