Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского из-за несвоевременного внесения изменений в декларацию о доходах, сообщается в решении суда, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.

«Производство по делу об административном правонарушении… закрыть в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано лицом, привлеченным к административной ответственности», — говорится в сообщении на сайте реестра.

Отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.

Перед этим журналисты «Пятого канала», принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, уличили Зеленского в неуплате налогов. По данным журналистов, 11 зарегистрированных на Украине компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались оптимизацией налогов, в частности, уменьшая официальное количество сотрудников.