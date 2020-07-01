Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

В среду суд возобновил рассмотрение вопроса об избрании Порошенко меры пресечения по делу о назначении в Службе внешней разведки. Прокуратура просила суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

«По делу объявляется перерыв до 11.00 8 июля 2020 года для осуществления процессуального действия», — сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция ведется в YouTube-канале «Судебная власть Украины». При этом судья отметил, что на следующее заседание в качестве свидетелей будут вызваны понятые, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко.

В ходе заседания прокурор объяснил, что Порошенко, занимая должность президента, самостоятельно, без согласования с Советом национальной безопасности и обороны Украины, выдал указ о назначении Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки. Таким образом, по мнению следствия, Порошенко склонил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению полномочий и назначению Семочко на должность, которая была на тот момент занята другим человеком.

В прокуратуре отметили, что такие действия экс-президента повлекли тяжкие последствия, в том числе нарушение закона о гостайне, и государству был нанесен ущерб в размере 557 тысяч гривен (почти 15 тысяч долларов). Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что так как Семочко до назначения в Службу внешней разведки служил в Службе безопасности Украины, он имел доступ к гостайне.

Прокурор заявил, что необходимость применения меры пресечения к Порошенко вызвана тем, что экс-президент может скрываться от суда и следствия, влиять на подозреваемых или свидетелей, а также уничтожить доказательства. Кроме того, по его словам, Порошенко может уехать за границу на длительное время, что может стать препятствием для правосудия.

Защита заявила, что дело против Порошенко политически мотивированное, и он не является подозреваемым. При этом адвокаты напомнили судье, что он решил не применять меру пресечения к Божку из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Также адвокаты напомнили суду, что согласно конституции Украины указы президента являются априори конституционными до тех пор, пока конституционный суд Украины не решит иначе.

Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок ранее сообщил, что следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в частности, Порошенко подозревают в том, что он вынудил Божка назначить занимавшего в то время должность начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, а адвокат экс-президента Илья Новиков считает, что офис генпрокурора незаконно вручил его подзащитному сообщение о подозрении. Более того, второй адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее подчиненные задним числом оформили постановление с процессуальным решением о вручении подозрения экс-главе государства.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья «украинского разведчика и контрразведчика» Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.

Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.