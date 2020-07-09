Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, который якобы причастен к созданию «Разведывательного управления» в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщила в четверг пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

Ранее СБ Украины заявила о задержании в Киеве мужчины, который якобы являлся куратором руководителей ДНР по линии Главного разведывательного управления. Среди опубликованных на сайте ведомства записей якобы есть телефонные разговоры задержанного с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко, которые проходят как фигуранты по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе рейса MH17.

«Шевченковский районный суд Киева взял под стражу на 60 суток без возможности внесения залога гражданина Украины, причастного к созданию «разведывательного управления», — сообщается на сайте.

В ведомстве напомнили, что накануне ему было сообщено о подозрении по факту создания, руководства и участия в террористической организации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

По данным следствия, гражданин, который был задержан в Киеве, принимал активное участие в создании «разведывательного управления ДНР». «В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории», — отметили в пресс-службе.