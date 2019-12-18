Последние новости об измерительной технике, проводимых испытаниях в сфере метрологии и стандартизации можно найти, если посетить официальный ресурс компании ГП «КиевОблСтандартМетрология».

Здесь на сайте http://www.bcdst.kiev.ua/ каждый сможет узнать много интересного как о метрологии или лабораторных испытаниях, так и просмотреть актуальные сведения о стандартизации.

Что публикуется на сайте?

Для новых, постоянных посетителей рекомендуемого ресурса будет интересно ознакомиться с обновленными подборками новостей. Среди последних публикаций можно найти и прочесть бесплатно онлайн:

актуальную информацию о директивах Европейского Союза;

новый закон Украины «О стандартизации»;

о современных системах сертификации и стандартизации;

важную информацию для физлиц и предпринимателей о контроле эксплуатационных характеристик измерительной техники и приборов.

Это касается не только организаций и медицинских центров, которым приходится активно эксплуатировать рентгеновское оборудование, но и современных клиник, а также фирм, где используются медицинские установки. Компания специализируется на анализе, проведении контроля эксплуатационных параметров спецоборудования.

Лицензионная деятельность

Организация имеет официально выданную лицензию, осуществляет свою деятельность в сфере контроля за эксплуатационными характеристиками рентгеновского оборудования. Берется на контроль техническое, медицинское оборудование с рентгеновскими системами, чтобы определить соответствие их действующим нормативам, а также выявить допуски к применению.

Все работы на пригодность установок, оборудования проводятся в специализированных лабораториях, в полном соответствии с действующей инструкцией. Высокое качество выполняемых операций обеспечивается на основе современного технологического оснащения, используемого спецоборудования.

В компании работает высококвалифицированный персонал, который прошел специальное обучение, имеет допуски к проведению испытаний, других операций, связанных с сертификацией, стандартизацией.

Своевременное обращение в контролирующий орган позволяет обеспечивать не только экологическую безопасность для пациентов и медперсонала при осмотрах, но и при проведении системного лечения, медицинской диагностики населения в целом.

На сайте можно найти необходимые данные о месторасположении предприятия и актуальные сведения о контактном лице для оформления официальной заявки на проведение контроля.