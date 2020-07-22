Киев заблокировал дальнейшую работу контактной группы, отказавшись объяснить свою позицию по выборам в Донбассе, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Верховная рада Украины 15 июля назначила проведение местных выборов в стране на 25 октября. При этом они не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. В парламентском постановлении подчеркивается, что голосование там сможет состояться только после вывода вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.

В МИД ДНР подчеркнули, что это полностью противоречит Минским соглашениям.

Там также потребовали от Киева «принять на себя безоговорочные обязательства обеспечить изъятие всех противоречащих комплексу мер положений этого постановления», а также подтвердить полную приверженность всем без исключения требованиям и обязательствам, предусмотренным минскими соглашениями.

«В ответ украинские переговорщики не смогли озвучить хоть сколь-нибудь вразумительную и логичную официальную позицию, тем самым заблокировав дальнейшую полноценную работу контактной группы», — добавили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что, пока Киев не подтвердит свою готовность выполнять Комплекс мер, нет возможности что-либо обсуждать с ним и договариваться по любым вопросам.

В свою очередь, полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что обсуждение любых вопросов в условиях, когда парламент Украины «принял решения, исключающие урегулирование конфликта на основе минских соглашений, лишены всякого смысла».