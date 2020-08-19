Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании «Вагнер» в Минске.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.

Вместе с тем в нескольких украинских СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине.

По данным СМИ, спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.

«Обычный фейк»

В свою очередь, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала видео на YouTube-канале, на котором якобы офицер СБУ вербует членов ЧВК «Вагнер».

«Данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание», — говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что ни один из сотрудников СБУ не принимал участия в переговорах задержанных россиян с вербовщиком. Переговоры якобы были зафиксированы на аудиозаписях.

«Титрование одного из участников разговоров как «офицер СБУ» является домыслом и сознательной манипуляцией», — уточнили в СБУ.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.

Задержание россиян в Белоруссии

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

В МИД подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает критики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.

Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.