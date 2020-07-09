Представители Киева на прошедшем в среду заседании контактной группы аннулировали договоренности об обмене информацией по разыскиваемым лицам и тем самым отодвинул возможный обмен пленными на непонятный срок, заявила Mpravda.com представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Ранее Кобцева сообщила, что представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в ходе прошедшей во вторник видеоконференции гуманитарной группы по Донбассу договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах. В пресс-службе офиса президента Украины заявили, что представители Киева в трехсторонней контактной группе подтвердили готовность к скорейшему взаимному обмену удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» и ждут письменного подтверждения со стороны ДНР и ЛНР.

«Данная риторика не отражает действительной картины диалога вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы. Именно в лице Украины были аннулированы договоренности видеоконференции гуманитарной подгруппы от 7 июля», — заявила представитель ЛНР.

Она уточнила, что координатор гуманитарной группы от ОБСЕ Тони Фриш предложил классифицировать информацию по разыскиваемым лицам в рамках четырех категорий, а также обозначил дату и время предоставления по ним информации. По словам Кобцевой, в ответ на это первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Резников в ходе заседания аннулировал договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам.

«Именно в лице господина Резникова была аннулирована договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам в связи с предложенными четырьмя категориями посла Фриша. Именно Украина на ходу придумала еще дополнительные две категории, и именно Украина аннулировала саму возможность обмена информацией по разыскиваемым лицам и освобождение людей в очередной раз отложилось на непонятный срок», — пояснила Кобцева.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.