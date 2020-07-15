Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму призван усилить притеснения граждан Украины, считает уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова.

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму.

«Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражает ее. Таким образом страна-агрессор нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. Это право включает, в частности, свободу придерживаться своего мнения и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ», — написала она в Facebook.