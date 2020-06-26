Украина недовольна голосованием по поправкам в конституцию России в Крыму, просит усилить санкционное давление на Москву.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны, Украина обращается к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования в Крыму, Севастополе, в Донецкой и Луганской областях, «в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию».

Также в заявлении говорится, что проведение Россией голосования в Крыму противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права, а итоги голосования на Донбассе «искажают результаты общероссийского голосования».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Фактически голосование будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Принять участие в нем могут и жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство. Они смогут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области.

Ранее в ЛНР и ДНР заявили, что совершеннолетние жители республик, получившие гражданство Российской Федерации, смогут принять участие в голосовании о принятии поправок в Конституцию РФ. Они могут отдать свой голос на 12 участках, расположенных в Ростовской области на границе с Украиной, туда из обеих республик ходят специальные рейсовые автобусы.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.