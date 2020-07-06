Киев на данный момент не видит угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил в понедельник командующий операцией объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Ранее Наев заявил, что данных о подготовке атаки с юга у Киева нет, однако боеспособность украинской армии на этом направлении усилили.

«Что касается оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей — ситуация на данный момент не носит угрозы создания ударных формирований», — заявил Наев в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

При этом он сказал, что украинская армия регулярно проводит учения, отрабатывая в том числе сценарии отбивания атак с разных направлений.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.