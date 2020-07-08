Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что переговоры по Донбассу не зашли в тупик, потому что Россия демонстрирует желание сблизить позиции.

«Если идет процесс, то нельзя назвать их (переговоры — ред.) тупиковыми, потому что тупик — это разошлись и больше никогда не хотят садиться за стол переговоров… Знаете, у Фукидида в «Пелопоннесской войне» было сказано, что в переговорах можно договориться тогда, когда обе стороны по здравому размышлению понимают, что это в принципе возможно… Поэтому на сегодняшний день я уверен, что мы все-таки сблизились, просто об этом сейчас сложно говорить», — цитирует Резникова агентство «Укринформ».

По его мнению, в действиях России есть желание сблизить позиции. «Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая риторика, тональность, нет враждебности и есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже немаловажно», — сказал вице-премьер.

Он также надеется на ротацию российских представителей в трехсторонней контактной группе по Донбассу. При этом Резников считает возможными компромиссы на переговорах с Россией. «Компромиссы могут быть точно по ряду позиций. Это по вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, по вопросу режима прекращения огня и взаимодействия, по вопросу разминирования, строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда», — сказал Резников.