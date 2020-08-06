Киев официально не получал согласия Белоруссии о передаче Украине задержанных россиян, заявил в четверг глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Офис украинского лидера сообщил в среду, что президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян.

"Разговор между двумя президентами был очень конструктивный, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Белоруссия уже официально согласилась передать этих лиц Украине, мы официальной коммуникации не получали. Сейчас она существует исключительно из источника в СМИ", — сказал Кулеба на брифинге. По его словам, украинская сторона поименно знает этих людей, и правоохранительные органы ведут диалог с белорусскими коллегами.

Ранее пресс-служба офиса генпрокурора Украины сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Отмечалось, что Киев готовит экстрадиционные документы по задержанным гражданам.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.