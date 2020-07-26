Власти Украины решили направить в Донбасс военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН, военные будут размещаться на первой линии обороны в Донецкой и Луганской областях, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Ранее в среду прошла видеоконференция контактной группы по Донбассу. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля. Позже украинские силовики заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня в Донбассе.

«Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — говорится в сообщении пресс-центра.

Отмечается, что такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации.