Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с верховным представителем по политике и политике безопасности ЕС Жозепом Боррелем выразил надежду на скорейшее подписание договора об общем авиапространстве с ЕС, передает пресс-служба кабмина Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что стороны должны приложить максимум усилий для реализации тех задач по «20 достижений до 2020 года», которые до сих пор остаются невыполненными. «Я говорю о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее. Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок», — цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Во время встречи глава правительства также выразил надежду, что в ближайшее время удастся начать работу над общей декларацией шестого саммита Восточного партнерства.