Представители Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) инициировали проведение 14 июля дополнительного заседания рабочей группы для решения вопросов безопасности, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в режиме видеоконференции.

«ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей парижского саммита «нормандской четверки» было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков. Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ», — говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Также отмечается, что во время видеоконференции в очередной раз обсуждался вопрос экологической безопасности в Донбассе.