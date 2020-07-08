Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что Киев игнорирует обсуждение вопроса, касающегося закрепления особого статуса региона в конституции Украины.

«Нам удалось достичь консенсуса по содержанию статей 2 и 3 закона об особом статусе Донбасса. Надеемся, что удастся сохранить позитивную динамику и продолжить постатейное обсуждение этого важнейшего для политического урегулирования закона», — приводит слова Никоноровой пресс-службы МИД ДНР.

При этом, по словам полпреда ДНР, представители Киева «продолжают игнорировать обсуждение того, каким образом особый статус будет учтен в проекте внесения изменений в конституцию относительно децентрализации».

«Дальнейшая дискуссия будет иметь смысл лишь после того, как мы согласуем, что именно будет закреплено в новой редакции конституции касательно особенностей местного самоуправления в Донбассе, поскольку в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции», — отметила Никонорова.

Она добавила, что вместо конкретного обсуждения проекта конституционных изменений представители Киева «вновь пообещали его когда-нибудь предоставить».

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца 2020 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода «незаконных формирований» с этих территорий.