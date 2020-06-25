Киев под надуманными предлогами блокирует принятие дополнительных мер по режиму прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«СММ (Специальная мониторинговая миссия) ОБСЕ фиксирует увеличение интенсивности нарушений режима прекращения огня украинской стороной, в то время как в Киеве делают заявления о стабилизации обстановки на линии соприкосновения. Необходимо срочно создать условия для перехода к новому порядку контроля РПО. Однако под надуманными предлогами украинская сторона блокирует эту тему, в том числе, определение новых участков разведения сил. Не прекращают ВСУ и размещение военной техники вблизи гражданских объектов и обстрелы с таких позиций», — сообщил Грызлов журналистам по итогам очередного заседания контактной группы.