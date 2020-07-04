Крупный киберспортивный турнир Evolution Championship Series (EVO) отменен в 2020 году из-за обвинений в педофилии в адрес его директора и организатора Джои Куэльяра, сообщается в заявлении администрации турнира.

Как сообщают СМИ, причиной отмены мероприятия послужили обвинения киберспортсмена Майки Фэма, который написал в Twitter, что Куэльяр вел себя неподобающе по отношении к нему и другим подросткам в 1990-х и начале 2000-х годов. После этого администрация турнира заявила об отмене мероприятия.

«Мы отменим EVO Online и будем работать над возвратом средств всем игрокам», — говорится в заявлении.

Администрация также сообщила, что Куэльяр отстранен от проведения и организации турнира в будущем.

Сам Куэльяр принес извинения в Twitter. «Я был молод и безрассуден и делал вещи, которыми не горжусь. Я рос и развивался на протяжении последних 20 лет, но это ничего не оправдывает. Все, что я пытался сделать, — это стать лучше», — написал он.