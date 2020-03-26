СПОРТ

Киберспорт набирает популярность в условиях карантина

16:47 26/03/2020

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В условиях карантина даже профессиональные атлеты устраивают виртуальные поединки, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

В интернет уходят даже те, кто не особо дружит с мышкой и клавиатурой. Стадионы, бассейны и фитнес-центры закрыты. Все футбольные и хоккейные матчи отменены. Но не каждого ребенка просто удержать дома – им требуется разрядка.

Московские власти придумали такую затею: организовать турнир по самым рейтинговым компьютерным играм. В центре управления находятся только инженеры и судьи. Главный плюс виртуальных соревнований – полная безопасность геймеров. Никакого личного контакта. Только собственная клавиатура и мамин горячий суп. Все участники сидят по домам и играют за собственными компьютерами.

«Карантин стал катализатором этого процесса, потому что это сейчас очень востребовано. Ребята больше времени проводят дома, и дома нужно проводить время с пользой», – считает директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Матвей Говорущенко.

Соревнования проходят ежедневно с шести до девяти часов вечера. И это не случайно. Школьную программу никто не отменял, и занятия проходят так же виртуально. А вот после уроков как раз наступает пора для спорта. Лучшие игроки по итогам турнира получат новые гаджеты – джойстики и клавиатуры для своих компьютеров.

Пандемия повлияла и на букмекерские конторы. Сейчас они практически полностью переключились на киберспорт, даже любительский. По сравнению с прошлым мартом ставок на виртуальные соревнования стало в восемь раз больше. Причем разнообразие их поражает. Здесь все те же любимые миллионами виды спорта – и футбол, и хоккей, и бои на ринге. А пилоты «Формулы-1» даже воссоздали реальные Гран-при, в которых участвуют настоящие гонщики.

За последние годы киберспорт стал популярнее, чем реальные футбол, хоккей и баскетбол. В мире насчитывается сотни тысяч профессиональных киберспортсменов. А призовые на турнирах уже давно перевалили за миллиарды долларов.





Александр Бриус