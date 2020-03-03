Мошенничества со скидочными картами в России за последние несколько лет стали популярнее в связи с увеличением объема покупок, совершаемых онлайн, и переходом программ лояльности в цифровой формат, рассказал «Известиям» руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин.

Ранее 3 марта эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов сообщил, что количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

«Для компаний создание систем поощрения — это инвестиции, бонусы приравниваются к реальным деньгам, но зачастую клиенты относятся к ним не так серьезно. Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что всегда помнят, сколько баллов у них на счету, только 20% покупателей», — рассказал Федюшкин.

По его словам, несмотря на то что пользователь теряет баллы, которые потенциально мог потратить на покупку, для организаций ущерб более существенный.

«Это и недополученная прибыль, и репутационные риски, и отсутствие окупаемости инвестиций на создание программы лояльности. Более того, компании изучают поведение пользователей при онлайн-покупках и на основе этого строят стратегию продвижения товаров, которая может стать неэффективной, если данные не будут отражать поведение реальных покупателей», — добавил эксперт.

Для борьбы с мошенниками Федюшкин призвал пользователей создавать сложные пароли, унимодальные для каждой площадки, а также, где это возможно, использовать двухфакторную аутентификацию.

«Компании для борьбы с мошенничеством в e-commerce используют антифрод решения, они помогают обнаружить сомнительные операции и экономить средства благодаря использованию подхода к аутентификации на основе рисков», — заключил эксперт.